Aterraram mais de 176 mil passageiros nos Açores em abril

Os passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores em abril registaram um novo recorde nesse mês, totalizando 176.760, um valor superior ao registado em 2019, anterior à pandemia de covid-19, segundo dados revelados esta semana pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

“No mês de abril de 2023 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 176.760 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 23,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, adiantou o SREA numa publicação com as estatísticas relativas ao transporte aéreo no mês de abril.

Face ao mesmo mês em 2019, período anterior à pandemia de covid-19 e em que os Açores tinham batido um recorde de desembarques no mês de abril, com 147.252 passageiros, registou-se uma subida de 20%.

Segundo o SREA, todas as ilhas dos Açores apresentaram uma “variação homóloga positiva no desembarque de passageiros”, em abril, sendo as mais acentuadas em São Jorge (37,1%), São Miguel (28,2%) e Faial (26,6%).

Mais de metade dos passageiros, 105.808 (59,9%), desembarcaram na ilha de São Miguel, a maior do arquipélago.

Foi entre os passageiros provenientes de voos internacionais que se verificou a maior subida face ao período homólogo (65,7%), tendo desembarcado nos aeroportos da região 18.402 pessoas em abril.

O maior número de passageiros desembarcados nesse mês era proveniente do continente português ou da Madeira (86.298), tipologia que registou um aumento mensal homólogo de 23,1%.

Quanto aos passageiros de voos interilhas (72.060) registaram um crescimento de 17,7%.

Segundo o SREA, o número de passageiros embarcados nos aeroportos dos Açores também aumentou em abril, para um total de 173.925 passageiros, mais 24,3% do que no período homólogo.

Relativamente à tipologia de voo, registou-se “uma variação homóloga positiva de 22,7% dos passageiros embarcados nos voos interilhas, 19,7% nos voos territoriais e 66,3% nos voos internacionais”.