Aterrar em Santa Maria tornou-se mais seguro

A Navegação Aérea de Portugal (NAV) procedeu à substituição das antenas do ‘Localizer’ e ‘Glide Path’ do ‘ILS’ (sistema de aterragem por instrumentos) da pista 18 do aeroporto de Santa Maria, nos Açores.

A obra, orçada em 250 mil euros, “insere-se no compromisso da NAV Portugal em manter o mais alto nível de operacionalidade do aeroporto de Santa Maria”, em Vila do Porto.

Em comunicado hoje divulgado, a NAV indicou que os trabalhos, que tiveram início a 29 de maio, “incluíram a remoção das antenas e estruturas de suporte e cablagem antiga, procedendo-se à substituição das infraestruturas para a passagem de cabos e instalação de nova cablagem, das antenas e dos equipamentos”.

A intervenção, aprovada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), terminou no dia 15 de junho com o voo de certificação, “essencial para verificar a conformidade do equipamento com os requisitos operacionais”.

“Na NAV Portugal investimos em tecnologia e inovação para oferecer um serviço de navegação aérea seguro e eficiente. Os aeroportos onde operamos contam com os mais modernos sistemas de navegação, como o novo ILS de Santa Maria que agora entra em operação”, referiu Pedro Ângelo, administrador da NAV Portugal, citado na nota de imprensa.

O Instrumental Landing System (ILS na sigla em inglês) ou Sistema de Aterragem por Instrumentos é um sistema de auxílio à navegação aérea que utiliza instrumentos de bordo e terrestres para guiar a aeronave durante a fase final da aterragem.

O sistema fornece informações precisas sobre a posição e trajetória da aeronave em relação à pista de aterragem, permitindo que o processo seja mais seguro e preciso, mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis.

“Com o ILS os pilotos podem realizar aterragens em condições de operação com menor visibilidade, aumentando a capacidade de operação do aeroporto”, lê-se.

O mesmo sistema também “reduz a necessidade de complicadas manobras de aproximação, o que significa economia de combustível e redução do tempo de voo”.