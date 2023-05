Atente se não tem a fotografia dos 5000 euros

A Rede do Património Mundial de Portugal promove a 1.ª edição do Concurso de Fotografia “Património Mundial em Portugal”. No qual será atribuído um valor monetário, patrocinado pela Caixa Agrícola da Batalha, ao vencedor.

Visando a valorização e a promoção do Património Mundial, bem como a fomentação da criatividade e expressão visual através da fotografia, será atribuído o valor de 5.000 euros ao primeiro prémio.

Cada concorrente poderá candidatar-se, a título individual, submetendo no máximo três fotografias. Estas podem ter uma natureza mais figurativa ou abstrata, devendo, no entanto, estar relacionadas com o tema proposto.

As candidaturas estão abertas até 30 de setembro de 2023 e os concorrentes serão notificados por correio eletrónico até ao dia 15 de novembro dos resultados do concurso.

O concurso também tem como finalidade selecionar um conjunto de fotografias para exibir numa exposição sobre o Património Mundial de Portugal, que será lançada no primeiro semestre de 2024.

Todas as informações referentes ao concurso estão disponíveis no regulamento disponibilizado pela entidade reguladora do concurso.