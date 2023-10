Atentado em Bruxelas: Marcelo ficou no hotel por indicação das autoridades belgas

O Presidente da República, que chegou a Bruxelas esta segunda-feira para uma visita de Estado à Bélgica, considerou prematuro ligar o ataque à situação no Médio Oriente.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas num hotel de Bruxelas, depois de cancelar uma ida a um bar português para assistir ao jogo de futebol da seleção portuguesa de futebol, por indicação das autoridades belgas, na sequência desse ataque em que morreram duas pessoas.

Segundo o chefe de Estado, “é prematuro nesta altura estabelecer uma ligação entre isso e aquilo que está a acontecer no Médio Oriente”.

Um tiroteio causou a morte a duas pessoas e feriu uma terceira, no centro de Bruxelas. O agressor continua em fuga. O agressor disparou várias vezes perto de uma estação, com recurso a uma arma de grande porte e segundo a Reuters, as vítimas são duas pessoas de nacionalidade sueca. O suspeito afirmou nas redes sociais ter atacado as vítimas justamente por serem suecos.