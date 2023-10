Atentado em Arras: França passa a estado de alerta de emergência

Na noite do ataque à escola secundária Gambetta, em Arras, França, que provocou uma morte, o gabinete da primeira-ministra Elisabeth Borne anunciou que a França estava em alerta de “ataque de emergência”.

A primeiro-ministro decidiu aumentar o nível de alerta no território nacional de Vigipirate para “ataque de emergência”, informou o serviço da primeiro-ministro após uma reunião de segurança no Eliseu em torno do presidente Emmanuel Macron.