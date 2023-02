Atentado abortado antes do concurso Miss Bélgica

Um homem armado foi preso na tarde deste sábado por suspeita de querer atacar o concurso Miss Bélgica, que acontece na cidade de De Panne (oeste) e que sofreu um atraso quando a polícia decidiu evacuar a sala do evento em busca de armas, confirmou o Ministério Público Federal belga.

“O homem foi preso com uma arma no bolso e outra no veículo”, disse Eric Van Der Sypt, representante do procurador ao jornal Nieuwsblad.

O suspeito terá afirmado que “queria cometer um ataque, queria fazer algo que pudesse terminar muito mal”.

A Polícia da região de Limburg (no nordeste da Bélgica) soube na tarde deste sábado de uma mensagem de um homem que ameaçou agredir durante o concurso Miss Bélgica e levou a ameaça muito a sério.

Pouco antes do início da gala, uma grande unidade policial encarregou-se de evacuar a sala do teatro onde decorreria a procura de armas e de vigiar a estrada de acesso ao recinto.

O suspeito foi preso antes de conseguir aceder ao local, para onde se dirigia num veículo alugado.

Os organizadores do concurso decidiram atrasar o início do espectáculo durante uma hora e alertaram os espectadores para a necessidade de revistar todo o recinto “devido a um problema de segurança”.

Segundo o “Nieuwsblad”, o homem tinha licença para cinco armas, mas apenas quatro foram encontradas.

O concurso acabou por se realizar, tendo sido eleita Miss Bélgica a jovem Emilie Vansteenkiste, de 21 anos, natural de Elewijt.