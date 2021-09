Atenção a todos os designers!

O hotel INNSiDE by Meliá Luxembourg escolheu a Fairtrade Lëtzebuerg como parceira e passa a ser o primeiro hotel no Luxemburgo a equipar seus funcionários com roupas com certificação Fairtrade.

Para personalizar o vestuário do pessoal o hotel, parceiro do BOM DIA, lançou uma competição destinada a jovens criativos que procuram ganhar visibilidade a nível local e internacional.

Os amantes do design são convidados a postar as suas criações nas redes sociais @innside_by_melia com a hashtag #Rethinkyourclothes.

O vencedor verá o seu trabalho impresso numa edição limitada uma t-shirt Fairtrade, que estará à venda do hotel e irá desfrutar de uma estadia de duas noites para duas pessoas num hotel INNSiDE by Meliá da sua escolha na Europa.

O prazo para participar é 10 de outubro de 2021. O vencedor será conhecido no dia 14 de outubro de 2021.

O hotel INNSiDE by Meliá Luxembourg também expõe os designs e camisetas criado por criativos em outros países e conduzido por equipes locais.

O desenho do vencedor também estará impresso nos uniformes dos funcionários do hotel.

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis aqui.