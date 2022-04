Atelier da portuguesa Isabel Barros em grande destaque na Irlanda

O atelier Isabel Barros Architects, sediado no sudeste da Irlanda, em Wexford, ganhou o Prémio de Empresa do Ano de Arquitetura e Design daquele país.

A premiação reconhece pequenas e médias empresas que se tenham destacado como sendo as melhores na sua indústria nos últimos 12 meses e é organizada pela Corporate Livewire. Esta edição global dos prémios contou com mais de 30 mil nomeações submetidas por mais de 30 países à volta do mundo.

O painel de jurados baseou as suas decisões em áreas como excelência no atendimento, qualidade do produto/serviço fornecido, inovação, valores, métodos de trabalho éticos ou sustentáveis, bem como consistência no desempenho.

O atelier, em atividade desde 2010, é gerido por Isabel Barros, licenciada em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa e residente na Irlanda desde 2002.

“Estamos absolutamente orgulhosos desta conquista. É uma grande honra e responsabilidade sermos os vencedores de 2022 na República da Irlanda”, diz Isabel Barros, “é o resultado de trabalho árduo, dedicação e constante elevar de padrões nos últimos 12 anos”.

O painel de júris ficou particularmente impressionado pelo foco ambiental que prevalece na empresa, e reconheceu a consistência do seu trabalho para implementar zero emissões líquidas de carbono nos seus projetos.

#portugalpositivo