Até que ponto somos um casal determinado?

Muitas vezes deparo-me com casais que lutam para ser o CEO de uma empresa, organização social, clube de futebol ou partido político.

E quando não atingem este objectivo, sentem-se de tal forma insatisfeitos que tal se ressente na sua satisfação conjugal.

Um dos desafios que por norma lhes coloco é: tornarem-se o CEO da sua vida.

Quando os recursos que o casal tem à sua disposição no seu dia a dia, materiais e não materiais, são aproveitados ao máximo, o casal maximiza a sua felicidade, o seu compromisso, a sua satisfação conjugal, a sua fecundidade e a sua produtividade profissional.

A monitorização diária, semanal, mensal, anual, a cada 5 anos e a cada 10 anos do rendimento destes recursos que o casal tem à sua disposição no seu dia a dia, materiais e não materiais, ajuda na tomada de decisão relativa ao investimento contínuo do casal nas diversas áreas da sua vida bem como na delegação de tarefas e atribuição de reforços positivos e negativos.