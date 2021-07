Até quando os preços dos combustíveis vão subir em Portugal?

Os preços dos combustíveis em Portugal continuam a subir e muito dependentes do que se passa para além fronteiras, apesar da elevada carga fiscal que têm e que contribui para o facto de praticarmos os preços mais elevados da Europa.

Ao longo dos últimos meses, temos assistido a uma forte recuperação dos preços do petróleo (tanto do Crude como do Brent) motivados pela reabertura das economias, traduzindo-se num aumento da procura por petróleo e derivados numa altura em que a oferta se mantém limitada.

Atualmente, a produção de petróleo mantém-se limitada e tem contribuído para o aumento dos preços, uma vez que a procura excede a oferta.

Os membros da OPEP+ decidiram reduzir a produção de petróleo devido às medidas de confinamento que marcaram o ano de 2020 e o início deste ano. No entanto, o facto da última reunião entre os membros do cartel não ter resultado em nenhuma decisão, acabando por ser adiada por tempo incerto, teve impacto nos preços do petróleo que têm se mantido elevados. Se os atuais níveis de produção permanecerem inalterados, podemos continuar a assistir a uma valorização desta matéria-prima e, como consequência, os preços dos combustíveis deverão continuar a aumentar.

Apesar de tudo, as preocupações dividem-se. Se por um lado os consumidores ficam preocupados e prejudicados com os aumentos dos combustíveis, por outro, há quem receie que o aumento dos preços no Crude possa traduzir-se num aumento dos níveis de inflação no futuro.

De facto, o Crude apresenta uma correlação direta com a evolução da inflação, pois em períodos de maior inflação o petróleo tende a valorizar acima da média.

A economia norte-americana tem sido a principal visada com os efeitos do aumento da inflação. Os últimos relatórios que medem a variação da inflação no país mostram que a categoria dos combustíveis e energias têm sido os principais responsáveis pelos aumentos dos preços.

No entanto, essas preocupações ainda não se fazem sentir na Europa, e nem a intenção de Bruxelas de querer reduzir o consumo de combustíveis fósseis deverá ter impacto a curto prazo, uma vez que estas metas são de longo prazo e ainda estamos numa fase de transição que levará alguns anos.

Henrique Tomé

Analista XTB