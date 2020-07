Ataques informáticos aumentaram 40 vezes com a pandemia

Os ataque de phishing e de malware relacionados com a covid-19 aumentaram dramaticamente de menos de 5.000 por semana em fevereiro, para mais de 200.000 por semana em abril. Também em maio e junho, com os países a entrarem numa fase de desconfinamento, os agentes de ameaças voltaram a alterar os seus ataques referentes à covid, resultando num aumento de 34% em todos os tipos de ciberataques a nível global no final de Junho em comparação com Março e Abril.

Principais tendências:

Escalonamento da Guerra cibernática: os ciberataques nação-estado aumentaram de intensidade e severidade durante o primeiro trimestre enquanto os países procuravam juntar informação sobre ou para impedir a forma como os seus inimigos estão a lidar com a pandemia. Estes ataques estenderam-se a organizações humanitárias e de saúde como é o caso da Organização Mundial de Saúde, que reportou um aumento de 500% de ataques.

Ataques de Dupla-extorsão: Em 2020, uma nova forma de ataque de ransomware que rapidamente foi adotada pelos atacantes para extrair elevadas quantidades de dados antes de os encriptar. As vítimas que recusam-se a pagar o resgate são ameaçadas com a divulgação dos dados, criando uma pressão adicional para aceitarem as exigências dos criminosos.

Exploração Mobile: os agentes de ameaças têm procurado novos vetores de infeção mobile, melhorando as suas técnicas para ultrapassar as proteções de segurança e colocarem apps maliciosas nas lojas oficiais de aplicações. Num ataque inovador, estes agentes utilizam o sistema de Mobile Device Management (MDM) de uma grande organização internacional para distribuir malware para mais de 75% dos dispositivos móveis por si geridos.

Exposição na Cloud: A rápida passagem para clouds públicas durante a pandemia levou a um aumento de ataques focados em processos cloud críticos e aos dados aí arquivados. Os agentes de ameaças estão também a usar a infraestrutura cloud para alojar os ataques maliciosos. Em Janeiro, os investigadores da Check Point descobriram a primeira vulnerabilidade crítica no Microsoft Azure que poderia permitir aos hackers comprometer dados e apps de outros utilizadores Azure, mostrando como as clouds públicas não se encontram totalmente seguras.

“A resposta global à pandemia transformou e acelerou os modelos de ataque normais dos agentes de ameaças durante a primeira metade do ano, para explorar os receios em torno do COVID-19. Vimos também a emergir novas vulnerabilidades e vetores de ataques, que ameaçam a segurança das organizações de todos os setores de atividade,” refere Maya Horowitz, Director, Threat Intelligence & Research, Products da Check Point. “Os especialistas de segurança precisam estar alerta para estas ameaças em constante evolução de modo a que possam assegurar que as suas organizações têm os melhores níveis de segurança possível durante o resto do ano de 2020.”