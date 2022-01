Ataque em universidade alemã faz dois mortos

Um estudante entrou esta segunda-feira armado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e atirou sobre vários colegas. Do ataque resultaram dois mortos, entre os quais o próprio atirador.

De acordo com as autoridades alemãs, o alerta para os disparos no campus da universidade foi dado cerca das 13h50 locais.

Ao local acorreram várias unidades policiais, entre as quais um helicóptero.

“O suspeito agiu sozinho, com recurso a uma arma de longo calibre, e feriu várias pessoas, tendo-se suicidado de seguida”, escreveu a polícia no Twitter.

As causas do incidente ainda estão por apurar.