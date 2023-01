Ataque a duas igrejas espanholas provoca um morto e vários feridos

Esta quinta-feira, os agricultores estão em protesto em Mirandela. Contestam as opções para o setor e acusam o Ministério de incompetência e de não terem sido consultados na passagem de competências das direções regionais para as ações as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Ouvida pela Antena 1 esta manhã, a ministra da Agricultura desmentiu que haja 1,3 milhões de euros do Programa de Desenvolvimento Rural 20 20 em atraso.