Atalanta bate Sporting em Alvalade

A Atalanta venceu o Sporting, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, que se realizou no Estádio José Alvalade, e onde os ‘leões’ estiveram ‘desaparecidos’ na primeira parte.

Giorgio Scalvini, aos 33 minutos, inaugurou o marcador, e Matteo Ruggeri, aos 43, levou a Atalanta a vencer, por 2-0, ao intervalo. Na segunda parte, Gyökeres, aos 76, fez o tento de honra do Sporting, de grande penalidade.

Com este resultado, os italianos, agora com seis pontos, assumem a liderança do grupo, seguido do Sporting e dos austríacos do Sturm Graz, ambos com três, que esta tarde venceu o RKS Raków, por 1-0. Os polacos ainda não pontuaram.

Os italianos tornam-se assim a primeira equipa a derrotar o Sporting esta temporada, já que até hoje, nos oito jogos disputados, a formação de Alvalade tinha somado sete triunfos e um empate (1-1), frente ao Sporting e Braga, na quarta jornada da I Liga portuguesa.

A grande surpresa do Sporting para este jogo prendeu-se com a inclusão do lateral direito espanhol Ivàn Fresneda, que relegou Ricardo Esgaio para o banco, na equipa inicial, onde figurou também como defesa central do lado esquerdo Matheus Reis e Paulinho no ataque, tendo Coates e Marcus Edwards figurado no rol de suplentes.

A jogar em pressão alta, à Atalanta foi empurrando o Sporting no terreno, causando enormes dificuldades à equipa de Rúben Amorim, sobretudo na fase de construção. Quando os jogadores do Sporting conseguiam sair para o ataque não estavam a acertar com o último passe. Ora tocavam a bola com muita força, ora esta era intercetada pela defesa adversária.

Paulatinamente, os italianos foram tomando conta do jogo e, 33 minutos, Scalvini inaugurou o marcador, depois de uma triangulação entre Zappacosta e Lookman. Este último serviu o central italiano para o 1-0.

O Sporting, manietado e subserviente, manteve uma postura de ‘demasiado respeito’ para com um o adversário que nem estava a apresentar um futebol avassalador, nem tão pouco se lançava em ataques rápidos, pelo que não se percebia a dificuldade de travar as iniciativas atacantes da equipa da cidade de Bérgamo.

Tudo piorou quando, aos 43 minutos, Ruggeri, sobre a esquerda, combinando com Lookman, ficou de frente para Adán e rematou rasteiro. O guarda-redes do Sporting deixou escapar a bola por debaixo do corpo e, num segundo momento, esta ficou à mercê de Ruggeri que só teve de a empurrar para o 2-0.

No reatamento, Rúben Amorim retirou Nuno Santos, Hjulmand e Paulinho e chamou ao jogo Coates, Marcus Edwars e Geny Catamo. Mudanças que, para agrado dos 42.301 adeptos presentes em Alvalade, fizeram os ‘leões’ perderem a ‘vergonha’.

Gonçalo Inácio, aos 52 minutos, fez a bola passar junto ao poste direito do guarda-redes Juan Musso e deixou o primeiro sinal de verdadeiro perigo do jogo para o Sporting.

Os italianos, jogando com a vantagem no marcador e o avançar do cronómetro foram gerindo as emoções, contudo um remate à ‘queima-roupa’ de Diamonde levou a bola a bater na mão de Scalvini e, após visualização das imagens, o árbitro espanhol Alejandro Hernández assinalou grande penalidade, que viria a ser convertida por Gyökeres, aos 76 minutos.

Até ao final, o Sporting bem procurou chegar à igualdade, sem sucesso, sendo que ainda viu Adán, em voo, defender um remate de Gianluca Scamacca.