Ataque com faca mata professor e fere alunos em França

Um homem fez um morto e dois feridos graves em ataque com uma faca numa escola secundária na cidade em Pas-de-Calais, no norte de França, esta sexta-feira, avança a agência de notícias France-Presse. O atacante foi detido pela polícia e as motivações para o crime ainda são desconhecidas.

Um homem armado com uma faca entrou na escola secundária Gambetta, em Arras (Pas-de-Calais), durante a manhã desta sexta-feira, 13 de outubro.

Segundo o jornal Libération, foram registados uma morte e dois feridos graves, sendo que o morto é um professor do estabelecimento, confirma uma fonte governamental.

À hora desta publicação, a identidade das outras duas vítimas ainda é desconhecida.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, esclareceu no Twitter que “o autor do crime foi preso pela polícia”, e segundo uma fonte das autoridades, o atacante gritou “Allahu Akbar” na hora do crime.

Segundo a agência France-Presse, o presidente francês, Emmanuel Macron, vai visitar o local.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, já anunciou que se encontra em curso uma operação no liceu Gambetta.