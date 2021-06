Astronauta celebra Dia de Portugal no espaço

O astronauta francês Thomas Pesquet celebrou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas através da publicação de uma fotografia da cidade do Porto vista do espaço.

Na sua conta no Instagram, Pesquet decidiu partilhar uma imagem da Invicta no passado dia 10 de Junho, aproveitando não só para festejar o Dia de Portugal, como também para dar uma pequena aula de história e gastronomia, pronunciando-se sobre a origem do nome de Portugal e sobre o afamado vinho do Porto.

Thomas Pesquet, a cumprir a sua segunda missão no espaço, aproveitou ainda para desejar sorte à seleção portuguesa para o Euro2020.