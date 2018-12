Triste navio desfraldado

já não brilhas nas águas

procuraste outro porto, outro abrigo,

já não precisas das minhas costas.

Afasto-me da baía finalmente

já vejo mais céu, mais sol, mais mar

os vulcões furiosos já estão longe

mas a âncora ainda se deixa enlear.

Os ventos amainam e a manhã clareou,

repudio esta navegação

que me perdeu e transviou

anseio por oceanos sem fundo.

Mas dai-me um astrolábio para que eu reconheça

as minhas armadas, as minhas frotas e as minhas rotas

para que nunca mais me esqueça

de seguir o meu instinto.

JLC2003