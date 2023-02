Associações portuguesas do Canadá já têm plataforma para se promoverem

O luso-canadiano Paulo Pereira está a “sinalizar o movimento associativo” português no Canadá através de uma plataforma online para dar mais visibilidade ao trabalho das associações

Paulo Pereira, de 50 anos, lançou no final de 2022 o lusocanada.com, uma ideia que surgiu há 15 anos, quando na altura fazia o perfil de todas as associações no Ontário através de uma revista.

“O foco principal deste projeto é o movimento associativo, muitas das vezes esquecido. O voluntariado é o coração da nossa comunidade. Os voluntários fazem um tremendo trabalho na promoção e na manutenção da nossa cultura e muitas das vezes não são reconhecidos”, disse à Lusa Paulo Pereira.

Para o fundador do lusocanada.com, este projeto pretende “reconhecer” esses mesmos voluntários, com o objetivo de que a história do movimento associativo português no Canadá “não morra e seja esquecido”.

“Esta recolha de dados e ter de conhecer várias pessoas, abriu-me o apetite, mas obviamente o dinheiro não dá para tudo”, lamentou.

A pandemia foi o “incentivo” pois devido ao teletrabalho e a todas as restrições “criou o momento certo” para se dar início a este projeto.

Há três anos Paulo Pereira iniciou a recolha de dados, costa a costa do Canadá, através do website, e encontra-se atualmente preparado para construir uma base de dados, baseada em muitas histórias comunitárias.

No Canadá desde 1991, Paulo Pereira está bastante envolvido com o associativismo e voluntariado, reconhecendo que “nesta altura o movimento associativo está a passar por um momento difícil”, com algumas coletividades a fecharem as portas e outras a seguirem o mesmo caminho.

“É uma pena perdermos esse património, essa história, que foi essencial para nós como portugueses, cimentarmos a nossa cultura, apesar de agora estamos mais ligados com a internet, as associações continuam a ser o meio principal de manutenção e promoção da nossa cultura”, sublinhou.

Este projeto é também uma ferramenta propícia para os jovens lusodescendentes, que “não vão ter a capacidade de ouvir ou saber o passado”, mantendo a história da comunidade documentada.

“Este é um projeto de todas, para, e sobre a comunidade, com histórias de várias pessoas que residem nos vários cantos do Canadá”, concluiu.

Além do português, o sitio online também disponibiliza dados em inglês, onde as várias gerações podem visitar o lusocanada.com.

Existem cerca de uma centena de associações portuguesas no Canadá, no Ontário há registo de que pelo menos 60 cidades e localidades que têm associações em atividade.