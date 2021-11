Associações de apoio à comunidade em África do Sul realizam intercâmbio em Lisboa

Decorreu entre os dias 25 e 29 de outubro a semana de intercâmbio com instituições de apoio social da comunidade portuguesa na África do Sul, uma iniciativa designada como ISSO (Imersão Social Sustentável das organizações), integrada no PROTEA, projeto com um amplo objetivo de apoio e capacitação às instituições da comunidade portuguesa na África do Sul.

Esta iniciativa resultou de uma parceria entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) e a rede diplomático-consular na África do Sul, por um lado, e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), por outro, tendo tido como ponto de partida a assinatura de um memorando entre as duas partes, em dezembro de 2020, com vista ao apoio conjunto de instituições de matriz portuguesa que na África do Sul trabalham nas áreas social e da saúde, no sentido da sua capacitação para uma resposta mais eficaz aos problemas da população mais vulnerável.

Ao longo da semana, os nove técnicos vindos da África do Sul com o objetivo de observar e levar conhecimentos sobre o que de melhor se faz no nosso país no âmbito do apoio social, incluiu visitas técnicas a equipamentos da SCML, mas também um workshop para partilha de experiência e avaliação de expetativas.

Este workshop serviu como preparação para o seminário “Comunidades Portuguesas da África do Sul | Intercâmbio de Capacitação”, que teve lugar no dia 28, no Palácio das Necessidades / MNE, e que contou com as participações da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e do Provedor da SCML, Edmundo Martinho, que reiteraram a vontade de prosseguir o trabalho feito no âmbito desta parceria.

O seminário contou ainda com as participações de Paulo Pedroso e de Adalberto Campos Fernandes como oradores convidados a partilhar a sua reflexão sobre “Perspetivas de Futuro: Integração Social e Saúde”.

Também foi possível ouvir a intervenção do embaixador de Portugal na África do Sul, Manuel Carvalho, que falou por videoconferência a partir de Joanesburgo.

Na sessão, houve ainda espaço para a apresentação dos livros Políticas Públicas na Longevidade e Longevidade: Conhecimentos e Práticas na SCML (Lisboa, SCML, 2021).

No final do seminário foi dada a palavra aos técnicos sul-africanos, que deixaram os seus testemunhos sobre as experiências vividas ao longo da semana.

