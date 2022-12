O cônsul geral de Portugal em Lyon, André Sobral, reuniu dia 29 de novembro, no salão nobre do posto consular, com as associações da jurisdição de Lyon.

O diplomata ouviu os anseios dos associativistas e mencionou os apoios que o Ministério dos Negócios Estrangeiros colocou ao dispor das estruturas associativas da diáspora.

Estiveram presentes uma vintena de associações portuguesas.