Associação transfronteiriça defende certificação do Caminho da Geira

Uma assembleia de peregrinos portugueses e galegos reunida em Caldelas, no Concelho de Amares, nomeou recentemente um grupo de trabalho com o objetivo de constituir a Associação Transfronteiriça do Caminho da Geira e dos Arrieiros (ATCGA).

O grupo de trabalho, constituído pelo presidente União das Freguesias de Caldelas, Sequeiros e

Paranhos, José Manuel Almeida, e pelos peregrinos António Devesa, Luís Miguel Sampaio e Vítor

Cunha, tem como missão contactar os municípios portugueses por onde passa este itinerário jacobeu,

“com a intenção de perceber o seu interesse e motivá-los a envolverem-se no projeto”.

“Em face dos resultados obtidos, que esperamos possam corresponder às nossas melhores

expetativas, será criada a comissão instaladora da ATCGA”, explica o moderador da assembleia de

peregrinos, Carlos Ferreira, adiantando que a associação “poderá integrar pessoas coletivas ou

individuais, como peregrinos, municípios ou coletividades, sejam portugueses ou galegos”.

“A ATCGA terá como objetivos representar e defender os interesses dos peregrinos e do Caminho, mas

sem descorar os relacionados com a cultura, património, economia, ambiente, tradições e outros valores

das povoações por onde passa”, refere Carlos Ferreira.

Para melhor responder a estes desafios, as pessoas envolvidas na iniciativa “entendem que é muito

importante a certificação deste itinerário pelas autoridades governamentais portuguesas e galegas, das

áreas da Cultura e do Turismo, à semelhança do que já fez o Arcebispado de Santiago, e vão

empenhar-se nesse sentido”, destaca o moderador da assembleia de peregrinos.

No entanto, o trabalho da ATCGA não está “exclusivamente dependente da homologação pelas

autoridades civis e deverá manter-se para além disso, embora se reconheça que é um dos aspetos

fundamentais”.

Além dos membros do grupo de trabalho e, naturalmente, do moderador, participaram na assembleia,

que decorreu no sábado, dia 12, no Auditório da Vila de Caldelas, o vereador do Município de Amares

com o pelouro do Turismo, Delfim Rodrigues, e os peregrinos Abdón Fernández (Plataforma Berán no

Caminho/ACJMR), Carlos de Barreira (Associação Codeseda Viva), Manuel Rocha (Confrade Maior da

Archicofadía Universal del Apostol Santiago), Leonel Pereira e Paulo Silva.

O Caminho da Geira e dos Arrieiros começa na Sé de Braga e passa pelos municípios de Amares,

Terras do Bouro, Castro Laboreiro e Melgaço, entrando em território galego pela Portela Homem. Nos

últimos cinco anos foi percorrido por mais de três mil peregrinos, um terço dos quais no corrente ano;

sobretudo de Portugal e Espanha, mas também de Itália, Inglaterra, Alemanha, Croácia, Ucrânia,

Rússia, Polónia, Brasil, EUA, Austrália ou Países Baixos.

Este itinerário foi apresentado em 2017 em Ribadavia (Galiza) e Braga, reconhecido pela Igreja em

2019, reconhecido pela associação de municípios transfronteiriços Eixo Atlântico em 2020 e é um

itinerário oficial da Peregrinação Europeia de Jovens do Ano Santo Jacobeu 2021/22.

O percurso tem 240 quilómetros e destaca-se por incluir patrimónios únicos no mundo: a Geira Romana,

a via do género mais bem conservada do mundo, e a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés.

Além disso, o seu traçado é um dos escassos cinco que ligam diretamente à Catedral de Santiago de

Compostela.