Associação Também Somos Portugueses defende voto digital

A associação “TSP – Também Somos Portugueses” defende o voto digital como meio de ultrapassar definitivamente o problema dos muitos milhares de portugueses – dentro e fora de Portugal – que não vão conseguir votar nas próximas eleições legislativas.

“Em Portugal, prevê-se que centenas de milhares de portugueses estarão confinados no dia das eleições. Ou não poderão votar, ou ser-lhes-á dada a possibilidade de votar mesmo assim, o que colocará em risco os outros eleitores e os membros das mesas de voto”, afirma a TSP em comunicado enviado ao BOM DIA.

No estrangeiro, os portugueses votam principalmente por voto postal mas legislativas, mas a TSP crê que “fora de Portugal este sistema já funcionava mal em vários países. Nas últimas eleições legislativas não chegou praticamente nenhum voto da África do Sul”. Pior, diz a associação: pois “neste momento, devido à pandemia, o sistema postal está próximo do colapso em países tão evoluídos como o Reino Unido”.

A “Também Somos Portugueses“, receia que, apesar dos esforços da Administração Eleitoral, o número de votos da emigração anulados bata recordes por chegarem fora do prazo.

Desde o seu nascimento como movimento para a simplificação do recenseamento e voto dos emigrantes que a agora Associação Cívica TSP defende o voto eletrónico remoto para a emigração.

A TSP defende que o voto digital é a solução para os problemas do atual sistema eleitoral, que na prática retira o direito constitucional do voto a milhares e milhares de portugueses. “Portugal é um país inovador e com técnicos de nível mundial, que podem produzir um sistema de voto eletrónico remoto seguro, testado e auditável”, e a TSP lamenta que o atraso na adoção desta solução deixe o país na situação em que se encontra neste momento. Por isso a TSP apela aos futuros representantes da nação, que na próxima legislatura assumam a sua dívida perante os que não vão conseguir votar, e alterem a lei eleitoral de forma a permitir em breve o voto digital que todos os portugueses merecem.