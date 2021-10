Associação Reagir organizou mais um jantar solidário

“Tive a enorme satisfação de poder voltar ao contacto com a comunidade portuguesa na Suíça para, entre outras coisas, participar na Gala de Solidariedade da Associação Reagir”, disse ao BOM DIA o deputado Paulo Pisco.

O parlamentar do PS esteve presente na gala de solidariedade da associação portuguesa na Suíça, Reagir, que teve lugar na sala comunal de Plan-les-Ouates.

Presidida por Manuela Bailão, esta associação tem “feito um trabalho extraordinário em prol de instituições em Portugal”, declarou Paulo Pisco.

O deputado eleito pela emigração esteve neste evento que contou ainda com a presença do cônsul-geral em Genebra, Bruno Paes Moreira e com o ministro para a Integração do cantão de Genebra, Thierry Apothelo.

