Associação Raras enche Instituto Camões no lançamento de livro

A Associação Raras esgotou esta terça-feira o Centro Cultural Português – Camões, no Luxemburgo, com a apresentação do livro “Obrigado”, uma obra que conta a história daquela instituição e que reúne depoimentos de mais de uma dezena de emigrantes por ela apoiados.

A sessão foi inaugurada pela fundadora da Raras, Isabel Ferreira, acompanhada pelo embaixador de Portugal no grão-ducado, António Gamito.

Após uma breve introdução, Isabel Ferreira deu a conhecer o seu percurso migratório, lembrando as dificuldades sentidas que são comuns às de tantos outros portugueses da diáspora.

Seguiram-se as palavras do embaixador de Portugal que enalteceu o trabalho realizado pela Raras e reforçou a sua importância, quer para a embaixada, quer para os portugueses do Luxemburgo.

Apresentada a obra “Obrigado”, Isabel Ferreira propôs despedir-se com um minuto de música em homenagem àqueles que emigraram por necessidade e que sonham um dia regressar a Portugal.