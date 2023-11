Associação portuguesa reconhecida por valor cultural no Canadá

O recorde de Guinness de pessoas a dançarem folclore alcançado pelo Centro Cultural Português de Mississauga, em 2022, mereceu a atribuição de vários prémios por uma organização desta cidade canadiana que promove temas de património cultural.

“Sem o apoio e o carinho da nossa comunidade nem sequer existíamos. Estarmos aqui, com este reconhecimento, não só entre a nossa comunidade, mas no geral, dentro de todas as outras comunidades, é um privilégio enorme. Não dá para esquecer”, disse Jorge Mouselo, presidente do Centro Cultural Português de Mississauga (PCCM, sigla em inglês).

A cerimónia dos ´Heritage Awards The Credits’ teve lugar esta quinta-feira à noite, organizada pela Heritage Mississauga, tendo como objetivo “dar crédito onde há crédito”, reconhecendo os “heróis do património cultural da cidade”, que muitas das vezes “passam por despercebidos”.

Nos últimos dez anos já foram atribuídos cerca de 200 prémios dentro das várias comunidades de Mississauga.

A coletividade portuguesa recebeu o galardão de ‘Heritage Legacy Award’ (Prémio de Herança Herdada), e ao ensaiador do rancho folclórico do PCCM, Andrew da Câmara, foi atribuído o ‘Modern Heritage Award’ (Prémio de Herança Moderna).

O ex-presidente da associação, Horário Domingos, foi reconhecido com o ‘Volunteer Heritage Award’ (Prémio de Herança Voluntária).

“Os presidentes, são a cara dos clubes e associações, mas sem os voluntários, não são nada. Temos o maior orgulho em nome de todos os voluntários de receber este prémio, neste caso, não só dentro da comunidade portuguesa, mas dentro de toda a sociedade canadiana”, declarou.

O Centro Cultural Português de Mississauga bateu em setembro de 2022, o recorde do Guinness do maior número de pessoas a dançarem folclore, atingido 747 participantes.

Durante mais de cinco minutos, os participantes tiveram de desempenhar a coreografia do vira geral, a dança escolhida.

“Não foi fácil no ano passado organizar o evento onde alcançamos o recorde do Guinness, com mil pessoas voluntárias, com a documentação necessária, foi incrível”, descreveu Jorge Mouselo.

O dirigente não esqueceu o importante contributo dos voluntários que “muitas das vezes não são respeitados devidamente”, num trabalho que é gratuito permitindo com “muito suor, que os eventos comunitários aconteçam”.

Para o ensaiador do rancho folclórico Andrew da Câmara, um dos principais dinamizadores do projeto do recorde do Guinness, este prémio foi atribuído pelo “esforço de atingir o marco histórico o ano passado, numa preparação para o cinquentenário da associação em 2024”.

“É importante a preservação da cultura portuguesa através do rancho que está a assinalar este ano o 36.º aniversário. Há que mostrar aos mais jovens a importância de se envolverem mais com a comunidade”, afirmou.

Desde 1992 no rancho, Andrew da Câmara, reconheceu ser difícil cativar o interesse dos mais novos mas diz que com “paixão tudo é mais fácil”.

O ex-presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, Horácio Domingos, reconheceu que “tem feito bem à comunidade portuguesa” e “não estava à espera” do galardão pelo seu trabalho voluntário.

“Fazendo-se bem somos reconhecidos pela comunidade, mas pelo contrário, fazendo-se mal, não se consegue fazer nada de positivo”, alertou.

O segredo do sucesso do PCCM deve-se ao facto de ser a “única associação portuguesa em Mississauga” e também ao rancho folclórico, que representa “várias regiões de Portugal”.

A ‘Heritage Mississauga’ é uma organização municipal independente sem fins lucrativos, a única no município canadiano, dedicada a promover temas de património cultural em Mississauga.

De acordo com o recenseamento de 2021, a cidade de Mississauga tinha perto de 718 mil habitantes, sendo a sétima maior cidade canadiana.

Calcula-se que existem em Mississauga mais de 30 mil portugueses e lusodescendentes.