Associação portuguesa organiza transporte para funeral de Linda de Suza

A associação portuguesa Les Amis du Plateau, com sede em Champigny-sur-Marne, Paris, está a organizar transportes para o funeral de Linda de Suza, que se realizará esta sexta-feira, pelas 14h30 (hora local), em Gisors.

Através de uma publicação nas redes sociais, a instituição de caridade faz saber que será fretado um autocarro com o intuito de levar aqueles que não se possam deslocar pelos próprios meios à localidade que fica a cerca de duas horas de distância da capital francesa.

O autocarro sairá do parque de estacionamento do E.Leclerc de Champigny-sur-Marne, pelas 9h00 do dia 6 de janeiro, e terá um custo de 20 euros por pessoa. O retorno está agendado para as 18h30 da mesma data.

A organização acrescenta ainda que os lugares são limitados, pelo que a reserva para o número de telemóvel 062 834 180 1 é obrigatória.

Linda de Suza, intérprete de êxitos como “Um Português”, morreu na passada quarta-feira, aos 74 anos, vítima de covid-19.