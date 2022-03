Associação portuguesa no Luxemburgo oferece bens para refugiados ucranianos

Clara de Oliveira, Cidália Nunes e Rogério de Oliveira da Associação Humanitária da Bairrada no Luxemburgo prepararam 10 caixas de bens essenciais para apoiar estruturas de apoio aos refugiados ucranianos.

A entrega dos produtos foi feita no Kirchberg, na área de recolha de bens que a associação LUkraine estabeleceu para coordenar a ajuda.

O Luxemburgo anunciou esta terça-feira, depois de uma conversa do primeiro-ministro Xavier Bettel com o presidente ucraniano Zelensky, que vai contribuir com 250 milhões de ajuda à Ucrânia.

