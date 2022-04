Associação portuguesa mais antiga de Andorra tem nova direção

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no principado de Andorra, reuniu os elementos da entidade cultural no dia 2 de abril para a sua assembleia geral. Na agenda, além de assuntos de interesse para a coletividade, foram renovados os corpos gerentes para o biénio 2022/2024.

Assim, Vânia Alexandra da Costa Novais foi eleita para assumir a presidência da instituição, substituindo Tomás Pires de Jesus que ostentava o cargo desde 2010.

Natural de Canillo, deu os primeiros passos no Grupo de Folclore Casa de Portugal com apenas quatro anos, sendo membro fundador do grupo em maio de 1996. Desde 2011, Vânia Novais ostentava o cargo de vice-presidente da instituição e a experiência e juventude levam-na agora a assumir a máxima representação da associação portuguesa no ativo mais antiga do Principado de Andorra.

Acompanham nesta nova etapa os elementos do grupo, Luís Mário Novais, vice-presidente, José Luís Carvalho, secretário e diretor-artístico, Patrick Ferreira, tesoureiro, e as vogais Lurdes da Silva, Ana Sofia Pimenta, Mireia Medeiros e Cami Medeiros que assume também responsabilidades no trajar.

As comemorações das bodas de prata do grupo, que agora terminam, foram celebradas em plena pandemia com uma intensa atividade cultural desde exposições, plantação de árvore, presidência do secretariado de Ágora Cultural do Principado, publicação de um livro e de vídeos nas redes sociais, entre outras. Por isso, a nova equipe diretiva quer dar continuidade ao trabalho de promoção da cultura tradicional portuguesa no Principado de Andorra, agora que parece regressar-se à vida “normal”.

Agendado encontra-se já o Festival de Folclore que terá lugar no próximo dia 30 de abril na sala de espetáculos do Centro de Congressos de Andorra la Vella, assim como a participação na semana da Diversidade Cultural de Andorra, e a organização da sétima edição do Mercado Tradicional “O Feirão”, previsto para 3 de julho.

