Associação portuguesa galardoada na Dubai Wood Show 2024

No jantar de gala da Dubai Wood Show 2024, nos Emirados Árabes Unidos, a AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal foi premiada pela entidade organizadora desta feira.

“Este galardão vem comprovar o sucesso do setor na sua estratégia de alargamento dos mercados destino das exportações para fora da Europa”, informa a associação em comunicado.

Realizado no dia 5 de março, no Crown Plaza Hotel, este jantar veio também premiar a Granorte com um “Commitment Award” que destacou que “este prémio reconhece inovações que impactaram significativamente a indústria, promovendo novas oportunidades, crescimento económico e sustentabilidade ambiental”.

A AIMMP organizou a presença da representação portuguesa no Dubai Wood Show 2024, que se realizou entre 5 e 7 de março, no Dubai World Trade Center. Almavilla, Arq Tailor’s, Delivering Nature by Granorte, K Nobre, Lumber, MainGuilty, MBN Industry, MF Timber, Ribadao Wood Boutique, Toronobre, Trading Timber e X8 Solutions Group foram as empresas nacionais que tiveram a oportunidade de participar neste importante encontro business-to-business nos Emirados Árabes Unidos com a Indústria da Madeira e do Mobiliário.

Neste principal destino para especialistas em madeira no Dubai, as empresas portuguesas tiveram a honra de receber a visita de Sua Excelência o Senhor Embaixador Português nos Emirados Arabes Unidos, Dr. Fernando D’Orey de Brito e Cunha Figueirinhas, acompanhado de Engº Manuel Couto Miranda, Conselheiro Económico da Embaixada de Portugal nos Emirados Unidos, Arábia Saudita e Qatar e de Nuno da Gama Cardinho, ambos em representação do AICEP Portugal Global.

Integrado no programa, Portugal mostrou, ainda, o seu património e demonstrou a sua visão inovadora para o futuro através de uma pequena exposição de peças em madeira contando a história do que é o saber fazer em Portugal.

De acordo com Vítor Poças, Presidente da AIMMP, “o crescimento das exportações em mercados fora da Europa vem validar e confirmar a assertividade da estratégia de promoção internacional do setor seguida nos últimos 10 anos pela AIMMP”.

O Dubai Wood Show é conhecido por apresentar aos principais players do setor da madeira as tendências mais emergentes e de qualidade comprovada, estando Portugal aqui presente a demonstrar a sua grande experiência aliada ao elevado grau de dinamismo e criatividade no setor da Madeira e do Mobiliário.