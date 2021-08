Associação organiza despedida de verão aos emigrantes

A Associação Internacional dos Lusodescendentes anuncia, para 2022, ação de despedida e agradecimento a emigrantes portugueses pela visita feita a Portugal.

“A iniciativa pioneira no país, que contará com campanhas de sensibilização, decorrerá nas principais fronteiras terrestres por onde, todos os anos, milhares de emigrantes regressam de carro aos países que os acolhem para mais um ano de trabalho”, pode ler-se em comunicado da AIL enviada ao BOM DIA.

Através desta iniciativa, a Associação Internacional dos Lusodescendentes pretende reconhecer o contributo dado pelos emigrantes portugueses à “dinâmica económica e social dos diversos territórios do país, com especial ênfase aos territórios de baixa densidade, reforçar o apoio às comunidades portuguesas no regresso ao estrangeiro, relembrar o imprescindível apoio da associação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo”

A AIL considera ainda que com esta ação vai colmatar uma lacuna que, até ao momento, “continua a não receber resposta adequada por parte do Governo, forças de segurança e associações de apoio a comunidades portuguesas”.

Recorde-se que a tradição tem sido de acolher os emigrantes que, no primeiro fim-de-semana de agosto, costumam chegar por via terrestre. Este ano, a Secretária de Estado das Comunidades esteve em Vilar Formoso onde deixou as boas-vindas aos portugueses da diáspora que cruzaram aquela fronteira.