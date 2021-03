Associação na Alemanha pede mais deputados pela emigração

O Grupo de Reflexão e de Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha (GRI-DPA) emitiu um comunicado onde exige mais deputados em representação das comunidades.

O GRI-DPA considera que devido ao recenseamento automático dos cidadãos portugueses no estrangeiro, o universo eleitoral da emigração passou para 1.476.543 de eleitores inscritos, defendendo assim que haja mais deputados a representara os emigrantes.

A associação de portugueses na Alemanha lança este pedido depois de várias emissões de debate organizadas pelo BOM DIA com os dois deputados eleitos pela emigração, Paulo Pisco e Carlos Gonçalves, com representantes do GRI-DPA e da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha (ASPPA).

E o GRI-DPA não aceita que se aponte a abstenção como uma desculpa para não aumentar o número de deputados. “É muito mais fácil culpabilizar as comunidades pelo elevado nível de abstenção do que procurar as soluções necessárias para corrigir as adversidades e os erros, de vária ordem, que impedem as Comunidades de exercer o seu direito de voto. Entre elas contam-se a ausência de Consulados, as longas distâncias a que se encontram os cidadãos dos Consulados onde funcionam as assembleias de voto”. Por isso, a estrutura exige o voto eletrónico como solução para a participação dos emigrantes.

Leia o comunicado completo do GRI-DPA aqui.