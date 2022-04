Associação luso-francesa apela ao bloqueio de Le Pen

A ACTIVA, Grupo de Amizade França Portugal das Cidades e Autarquias Locais emitiu esta quinta-feira um comunicado relativo às eleições presidenciais francesas.

“Perante os resultados da primeira volta das eleições presidenciais francesas e na sequência do debate de quarta-feira 20 de Abril, a nossa associação de eleitos franceses, franceses de origem portuguesa e portugueses deseja manifestar-se claramente num momento em que os eleitores devem decidir sobre o futuro da França e o seu lugar a nível europeu e global”, pode ler-se na introdução do comunicado enviado ao BOM DIA.

Nessa nota salienta-se que a “associação muito raramente toma posições para apelar à votação no momento das eleições francesas. No entanto, em 2017, os membros decidiram unanimemente que fosse feito um apelo a uma votação de bloqueio da extrema direita. “Cinco anos depois, está claro que as fraturas na nossa sociedade, fraturas que nós, autarcas, vivenciamos diariamente, não diminuíram”, afirmam.

“Perante os projetos expostos e as posições radicais tomadas, queremos, com a mesma unanimidade, apelar ao bloqueio da extrema-direita, ou seja o Rassemblement Nacional”, conclui o comunicado.

Hermano Sanches Ruivo, ex-verador de Paris, é presidente da ACTIVA, o Grupo de Amizade França Portugal das Cidades e Autarquias Locais (em francês Groupe d’Amitié France Portugal des Villes et des Collectivités territoriales), que reúne representantes eleitos franceses, franco-portugueses ou portugueses, de todas as famílias políticas, interessados ​​nas ligações entre França e Portugal, para promover o desenvolvimento de uma cooperação concreta entre as cidades e regiões dos dois países. Até à data, mais de 280 cidades francesas e portuguesas assinaram acordos de geminação ou cooperação ou procuram uma cidade-irmã.