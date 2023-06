Associação Les Amis du Plateau voltou a trazer Santos Populares a Paris

Sardinhas assadas, música e muita animação para miúdos e graúdos. Foi assim que a associação portuguesa Les Amis du Plateau trouxe mais uma vez os Santos Populares a Paris, com o Festival des Enfants et de la Sardine, no passado sábado, dia 25 de junho.

Em mais uma edição do evento anual organizado por Les Amis du Plateau, em celebração dos Santos Populares, as estrelas deste ano foram as crianças e as sardinhas. Foi num sábado de sol que o Festival des Enfants et de la Sardine permitiu reunir amigos e familiares da comunidade portuguesa em Paris, no Parc départemental du Plateau à Champigny S/Marne.

Foram sete horas e meia de atividades e animação de acesso gratuito, entre as quais castelos insufláveis, um posto de maquilhagem, balões e a presença de personagens de animação como “a rainha da neve”, um palhaço ou o homem-aranha para a diversão dos mais pequenos. Para os mais graúdos, houve produtos de artesanato, muita música, sardinhas assadas, bifanas, pastéis de nata, entre tantos outros comes e bebes típicos das festividades portuguesas.

Para além da oportunidade de reunir a comunidade luso-parisiense, alguns dos seus representantes também fizeram questão de estar presentes, tais como o Conselheiro Municipal de Ormesson-sur-Marne, José A. Sarmento Lameirão, assim como o ex-deputado eleito pelo círculo eleitoral da Europa, Carlos Gonçalves. O antigo deputado das comunidades não deixou de partilhar este “bom momento” nas suas redes sociais, que comenta ser “uma excelente iniciativa que teve lugar junto ao Monumento de Homenagem à Comunidade Portuguesa de Champigny-sur-Marne”.

Para além de Les Amis du Plateau, associação organizadora presidida por Valdemar Francisco, trouxeram música e muita animação a este evento a associação sociocultural Les Hirondelles du Portugal e a associação portuguesa para a promoção e difusão do fado, GAIVOTA.