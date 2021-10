Associação Internacional dos Lusodescendentes cria delegação em Londres

A segunda delegação da Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) vai funcionar no Reino Unido, após a que foi estabelecida em França no mês passado, no âmbito de uma política de união entre as diferentes comunidades portuguesas no mundo.

Em comunicado, a associação refere que esta delegação vai localizar-se em Londres e a sua apresentação está marcada para o dia 28 deste mês, na Embaixada de Portugal no Reino Unido.

A nova delegação contará, na sua estrutura, com os conselhos científico, cultural e da ação social, que serão responsáveis pelo desenvolvimento de novos projetos, ações e iniciativas para criar e agregar valor à comunidade lusófona estabelecida no Reino Unido.

Terá ainda uma equipa local que trabalhará no sentido “potenciar a cooperação e colaboração entre diversas entidades e organismos, tornando a AILD mais forte, unida e ainda mais próxima de toda a comunidade lusófona presente no país”.

A AILD pretende “servir de ponte para as diferentes comunidades portuguesas nos vários países” e recorda que “os nacionais portugueses constituem a nona nacionalidade com maior número de residentes estrangeiros em Inglaterra e no País de Gales”.

O Reino Unido é o oitavo país do mundo onde residem mais portugueses.

#portugalpositivo