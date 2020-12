Associação Humanitária oferece alimentos para mais necessitados

Todos os anos, a Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (ACHBL) organiza uma refeição de Natal no Centro Ulysse, na capital luxemburguesa, para pessoas que vivem em extrema pobreza.

Esta festa, organizada em parceria com a Caritas Luxemburgo, foi sempre um evento muito popular, mas este ano, devido a medidas sanitárias, não foi possível organizar o evento.

No entanto, a associação quis mostrar às pessoas em situações precárias que não as tinha esquecido e deu a Marie-Josée Jacobs, presidente da Caritas Luxembourg, dezenas de mochilas bem fornecidas, bem como vários carrinhos de bolos e outras especialidades que irão decorar as refeições das pessoas hospedadas no Centro Ulysse durante os próximos dias.

A Caritas Luxemburguesa, em comunicado, agradece “calorosamente à Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo, representada pelo seu presidente, Rogério Oliveira, a sua vice-presidente, Marinha de Sousa, e a sua direção, Manuel Figueiredo, pelo seu empenho ao longo dos anos a favor das pessoas mais necessitadas e ao lado da Caritas Luxemburguesa”.