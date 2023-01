Associação Humanitária da Bairrada no Luxemburgo comemora 26 anos

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (ACHBL), estrutura que se tem dedico a ajudar pessoas necessitadas e instituições portuguesas com dificuldades financeiras celebra 26 anos, no dia 4 de fevereiro.

“A ACHBL teve também o prazer de convidar o Senhor Embaixador a estar presente no 26° Aniversário que terá lugar no próximo dia 4 de Fevereiro, sendo-nos confirmada a sua presença”, disse Rogério Oliveira, fundador da associação ao BOM DIA.

Rogério Oliveira, que é igualmente conselheiro das comunidades eleito no Luxemburgo confirmou ainda a presença da Ministra da Familia do Luxemburgo, Corine Cahen, do cônsul-geral, Jorge Cruz, e do deputado eleito pela emigração na Europa, Paulo Pisco.

A ACHBL foi uma das primeiras estruturas associativas portuguesas a ser recebida pelo embaixador Pedro Sousa e Abreu que recentemente chegou ao grão-ducado.

Segundo Rogério Oliveira, “este encontro teve como um dos objetivos principais, desejar as boas-vindas ao diplomata e ao mesmo tempo uma abordagem sobre o movimento associativo português neste país, pois como todos nós sabemos, atravessa momentos difíceis”.