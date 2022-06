Associação Gaivota festeja 20 anos com edição de disco

No âmbito da comemoração do Dia Europeu da Música, na próxima terça-feira dia 21 de junho, nos Salões Eça de Queirós do posto consular português em Paris é apresentado o álbum comemorativo do 20º Aniversário da Associação Gaivota, intitulado “Gaivota – Vingt ans de Fado”, que contará com a presença dos guitarristas portugueses Jorge Fernando e Custódio Castelo.

A Associação Gaivota, presidida por Maria-José Henriques, conta entre outros, com o apoio de longa data do artista Dan Inger dos Santos e de João Heitor, e tem, ao longo das últimas duas décadas, promovido fadistas residentes em França e Portugal, organizando espetáculos, noites de fados, e criando parcerias com associações e estruturas culturais locais, que em conjunto muito têm contribuído para a divulgação da língua e música portuguesa.

Neste álbum participam os virtuosos guitarristas portugueses, Custódio Castelo e Jorge Fernando, e os artistas, Marie-Jo, Dan Inger dos Santos, Jenyfer Rainho, Mónica Cunha, Filipe Ferreira, Sophie Paula, Lúcia Araújo, Cláudia Costa, Lizzie, e Sou Alam.