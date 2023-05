Associação Empresarial de Portugal promove indústria agroalimentar e vinhos no Brasil

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) e 13 empresas portuguesas estão a participar naquela que é considerada “a maior feira do setor” da distribuição agroalimentar e de vinhos da América Latina, a APAS, que acontece entre os dias 15 e 18 maio, em São Paulo, Brasil. São Paulo representa cerca de 29% da receita total do setor nesse país sul-americano.

Para Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, “a participação na APAS, organizada em parceria com o Grupo Opal, apoia as empresas no aumento das exportações e é uma oportunidade para consolidarem presenças e estabelecerem contactos com novos parceiros, numa cidade que é conhecida por reunir importadores e distribuidores que comercializam para todos os destinos de um país de dimensão continental”.

A par das atividades que decorrem na APAS, a AEP, que organiza a participação no evento pela sexta vez, tendo sido a primeira em 2006, vai realizar dois encontros para apresentar as dinâmicas do mercado brasileiro na ótica de importação e exportação, os apoios financeiros às exportações e as relações empresariais com o Brasil. Os encontros são organizados em parceria com a Delegação da AICEP em São Paulo e com o Banco Master, parceiro do Banco BNI em S. Paulo.

Dados avançados pela AEP dão conta que “o Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, é a nona economia mundial e a primeira da América Latina. Apesar da atual contração económica, começa a apresentar indicadores com crescimentos significativos”.

“As exportações de Portugal para o Brasil, nomeadamente de vinho, continuam a aumentar, apesar do contexto difícil que a economia mundial vive. As relações comerciais com o Brasil continuam a ser de grande importância para Portugal, quer pelos laços históricos, quer pelo atual posicionamento mundial deste mercado no setor da grande distribuição”, referiu a AEP.

Note-se que a APAS destaca-se por ser “o certame de referência para o setor da distribuição do agroalimentar e vinhos no Brasil e o maior do continente americano”. Conta com expositores e visitantes de áreas tão diversas como a logística, tecnologia, distribuição e inovação e engloba a feira e um congresso que promove o networking entre empresários, indústria e compradores de todo o mundo.

