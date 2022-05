Associação emigrante pede voto presencial, postal e digital para todas as eleições

A Também somos portugueses (TSP) elaborou um relatório pormenorizado sobre as eleições para a Assembleia da República de 2022. Esse relatório, que inclui uma série de recomendações, será entregue à Administração Eleitoral, Comissão Nacional de Eleições, Assembleia da República, Presidente da República, Governo e partidos políticos.

O relatório, que pode ser consultado aqui, descreve os pontos positivos, os problemas detetados, as recomendações da TSP, e as questões políticas que se levantam. “Este trabalho contribui para a resolução definitiva dos inaceitáveis problemas que dificultam a participação política dos portugueses, e que ficaram bem patentes com a inédita repetição das eleições no círculo da Europa”, pode ler-se em comunicado enviado pela associação do BOM DIA.

Segundo a TSP, o principal ponto positivo destas eleições foi o número recorde de votantes: 257.791, contados a 10 de fevereiro de 2022, um aumento de 63 % relativamente aos 158.252 votos em 2019. “Este sucesso deve-se a diversos fatores: às melhorias introduzidas pela Administração Eleitoral nos envelopes e com a possibilidade de seguimento das cartas no novo portal euEleitor; à comunicação social das Comunidades; ao papel esclarecedor de estruturas organizativas como a TSP – Também somos portugueses; às redes sociais, que contribuíram para uma maior difusão da informação e para o debate em termos gerais; e a umas eleições politicamente mais renhidas”, defende a associação.

Contudo, muitos milhares de portugueses no estrangeiro continuaram sem conseguir votar apesar de o desejarem. Em muitos casos as cartas com os boletins de voto não chegaram ao seu destino. Muitos milhares de votos foram anulados. “A TSP fez oportunamente um inquérito nas comunidades sobre o modo como decorreram as eleições. O diagnóstico aponta para vários problemas: mau funcionamento dos correios; moradas erradas; não envio de fotocópia do cartão de cidadão; cidadãos retirados do recenseamento; recusa de voto presencial; comunicação insuficiente com a diáspora portuguesa”, afirmam.

As principais recomendações da TSP são:

– Alteração das leis eleitorais para permitir o voto presencial, postal e digital para todas as eleições

– Modificação do modo de autenticação do voto postal;

– Aumento da representação da emigração na Assembleia da República em conformidade com o aumento de recenseados e votantes no estrangeiro;

– Facilitação da alteração de morada oficial dos portugueses;

– Uma campanha conjunta do MNE, MAI e MJ para a correção das moradas dos portugueses no estrangeiro e para a ativação da Chave Móvel Digital.

A TSP – Também somos portugueses é uma Associação Cívica Internacional que tem por objetivo defender os direitos dos milhões de portugueses residentes no estrangeiro.