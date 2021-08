Associação emigrante leva exposição a Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo inaugurou, esta terça-feira, no Museu do Traje, a exposição “Retratos de hoje e de antes” realizada em diversos museus de Andorra pelo Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado naquele país.

O espaço do museu destinado à mostra composta por 18 fotografias, foi inaugurado pelo Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, na presença da vereadora Carlota Borges, duma delegação do Grupo de Folclore Casa de Portugal encabeçada pelo Presidente da instituição, Tomás Pires, pelo Presidente do Etnográfico da Areosa, Alberto Rego, e pelos técnicos culturais do município vianense, entre outras personalidades.

José Maria Costa deu as boas-vindas ao grupo e felicitou-o pelo trabalho cultural que desenvolve no Principado e pela promoção da cidade de Viana do Castelo que muitos dos grupos e associações desenvolvem na diáspora. Apresentou também o catálogo da exposição “para que perdure o registo em livro do trabalho fotográfico agora exposto na cidade”, salientou.

José Luis Carvalho, diretor artístico do Grupo de Folclore Casa de Portugal de Andorra explicou detalhes do trabalho fotográfico realizado nos museus do Principado de Andorra: museu Casa d’Areny-Plandolit em Ordino, no museu Casa Rull, em La Massana e no museu Etnográfico Casa Cristo, em Encamp e agradeceu em nome da coletividade a oportunidade de expor o trabalho fotográfico no Museu do Traje, “um espaço e uma cidade que tanto nos inspira”, referiu.

Integrado nas celebrações do 25 aniversário da instituição cultural portuguesa em Andorra, esta iniciativa foi realizada pelos elementos do Grupo em período de limitações sanitárias provocadas pela pandemia obrigando-os a reinventar-se recreando atividades do quotidiano das gentes do Alto Minho nos inícios do século XX.

No final do evento, o presidente da autarquia vianense convidou todos os assistentes para um verde de honra onde houve também a oportunidade de deixarem uma mensagem no livro de honra da exposição.

