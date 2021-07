Associação dos Emigrantes Açorianos entregou prémios

A Associação dos Emigrantes Açorianos (AEA), com sede no Museu da Emigração Açoriana, na cidade da Ribeira Grande, em São Miguel, apresentou a primeira edição dos prémios Açores de Mil Ilhas.

A AEA distingue “entidades e personalidades que têm contribuído para a ligação histórica e cultural entre os Açores e as comunidades açorianas”.

Entre celebrar os 60 anos do jornal de Montreal, A Voz de Portugal e a personalidade que é o professor/escritor Onésimo de Almeida, a MiratecArts, com sede na Madalena, Pico, e com trabalho nas 9 ilhas dos Açores, e além fronteiras, recebeu o prémio numa cerimónia que incluiu a Embaixadora do Canadá em Portugal, Lisa Rice Madan; o Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, e o Presidente da AEA, Rui Faria, na Praça do Emigrante, um local já icónico na Ribeira Grande.