Depois de reuniões virtuais, a Civica, associação de autarcas portugueses e lusodescendentes em França, organiza o seu congresso anual dia 5 de novembro, em Paris.

O congresso da Civica tem lugar no Senado francês e conta com a presença do seu presidente, Gérard Larcher, que é a terceira figura do Estado francês.

Os trabalhos do congresso decorrem entre as 9:45 e as 17 horas.