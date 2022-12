Associação do Porto ofereceu ceia de Natal aos sós

A Paróquia de Campanhã, na Diocese do Porto, promoveu na noite de consoada, a iniciativa «Natal dos Sós» na casa dos girassóis, perto da Praça da Corujeira.

Para esta iniciativa, que se realiza desde 1987, foram convidados “aqueles que não aguentam a solidão dessa noite e querem fazer ‘família’ connosco na ceia tradicional de Natal”, segundo nota enviada à nossa redação.

Das diversas proveniências e estatuto sociais, “gente que procura fazer, nessa noite, uma experiência de família” e, no final, as pessoas foram levadas a casa, acrescenta.

Este “milagre de acolhimento” acontece pela generosidade de alguns voluntários e pelo franquear das portas da Associação Nuno Álvares de Campanhã (ANC).

“Uns vieram para receber e outros para dar, mas, no fim, é difícil saber quem se sente mais feliz”, refere a nota.

A partir das 17h00, uma equipa de acolhimento estava à porta da Rua Camilo Pessanha, 42, para receber “quem não quer estar só na ceia de Natal, o ambiente foi simples, sossegado e todos se sentiram bem”.

Às 19h00, fez-se a evocação do Natal de Jesus, escutam-se algumas mensagens, nomeadamente da Junta de Freguesia e da ANC, e foram apresentados poemas e cânticos de Natal pelo Coro paroquial e depois servida a ceia.

Pelas 22h00 foi o regresso a casa, com o apoio de “Anjos do Natal”, voluntários que aparecem com seus carros para levar cada um a sua casa.