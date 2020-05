Associação de portugueses em Nova Iorque juntou Portugal e América

A New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) realizou no domingo, 3 de maio, a sua primeira “Covid-19 Town Hall”, com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, os senadores americanos Anna M. Kaplan e David Carlucci, o congressista e presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros Eliot Engel e a Cônsul-Geral de Portugal em Nova Iorque, Maria de Fátima Mendes.

A Secretária de Estado de Portugal para as Comunidades, Berta Nunes, focou-se nas dificuldades dos centros comunitários e, de cidadãos portugueses indocumentados nos Estados Unidos.

O Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros reconheceu a importância da aliança profundamente enraizada com Portugal e dos valores comuns das duas democracias e, no seu importante papel está disposto a incentivar e reforçar os laços entre as duas e, realçou isto através de um post Twitter. Reconheceu também as importantes e contribuições dos luso-americanos para a sociedade americana.

Através da pandemia, a NYPALC reforçou as suas iniciativas e a sua advocacia na ligação da comunidade através de “Town Hall” com os seus representantes governamentais, “Agora, mais do que nunca, a nossa comunidade precisa de informação e advocacia credíveis, a NYPALC assumiu um papel de liderança no envolvimento incansável, através da nossa Comissão de Assuntos Governamentais e Políticas, com os membros de governos na defesa das nossas necessidades e interesses”, afirmou a presidente da estrutura, Rosa Leal.

A fábrica portuguesa ISO Plastics, que emprega mais de 100 pessoas, foi encerrada com a Ordem Executiva 202.6 do Governador do Estado de Nova Iorque Andrew Cuomo, a partir de 20 de março de 2020, deixando a fábrica incapaz de cumprir os seus contratos e de perder clientes.

“Fomos encerrados, apesar de termos conhecimento de que os nossos concorrentes na região tri-estatal permaneceram abertos, uma vez que eram considerados negócios essenciais nos respetivos Estados. A nossa empresa manteve todos os empregados na folha de pagamento, mesmo quando enfrentávamos obstáculos burocráticos significativos durante a pandemia. Felizmente, após o contacto com a NYPALC e, em parte, devido da intervenção direta da sua Comissão de Assuntos Governamentais, a ISO Plastics foi considerada um negócio essencial no prazo de três dias. Não posso dizer o suficiente do trabalho de advocacia que esta organização faz em apoio à Comunidade e Às Empresas Portuguesas de Nova Iorque” – diz Raul Silva, CEO da ISO Plastics.

Raul Silva, oriundo de Larinho, Torre de Moncorvo, residente em Nova Iorque desde 1967, fundou a ISO Plastics em 1996. A empresa, que funciona sete dias por semana, especializa-se em moldagem por injeção, fabrica componentes plásticos para fins múltiplos, incluindo para a área de saúde, distribuição de alimentos, e caldeiras de água quente.

“Este é o exemplo mais recente da NYPALC a trabalhar em nome da comunidade e a defender os seus interesses. Como resultado da nossa ação direta, a fábrica foi aberta pelo Gabinete do Governador dentro de 3 dias. Conseguimos obter resultados justos e quase instantaneamente. A estreita familiaridade da NYPALC da nossa Comunidade e as suas necessidades permite-nos concentrar-nos nos esforços que defendem os interesses e direitos da Comunidade Luso Americana, bem como a comunidade em geral. Já estamos a planear o próximo Town Hall em junho para abordar outros temas preocupantes que afetam os Luso Americanos no Estado de Nova Iorque”, afirmou Tony Castro, presidente emérito da NYPALC e atual vice-presidente.

A NYPALC é a associação constituída por 70 organizações no estado de Nova Iorque. É uma organização independente e sem fins lucrativos sem filiações políticas que capacita os portugueses americanos de Nova Iorque através da advocacia, do envolvimento cívico, do desenvolvimento comunitário e da educação. NYPALC orgulha-se de ser a voz dos luso-americanos no Estado de Nova Iorque.