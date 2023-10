Associação de lusodescendentes condena ataques do Hamas

A Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) emitiu uma nota de repúdio relativa aos recentes atentados terroristas perpetrados por forças do Hamas e mostrou-se solidária para com as vítimas de ambos os lados da fronteira que separa Israel da Faixa de Gaza.

Em comunicado enviado à nossa redação, a AILD recorda que “tais atentados obrigaram ao repatriamento de portugueses e lusodescendentes a residir em Israel, tendo valido a rápida intervenção do governo português, nomeadamente, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, colocando a salvo estes conterrâneos” e adiciona que “infelizmente, entre as vítimas mortais, há a registar portugueses e lusodescendentes”.

Também na mesma nota, a associação reitera esperar que “a intervenção ativa das organizações internacionais possa contribuir para restabelecer a ordem e a paz, pois este estado atual é um recuo perante uma realidade difícil e que a prolongar-se poderá ter sérias consequências negativas económicas, financeiras e humanitárias”.