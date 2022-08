Associação de emigrantes ajuda a cumprir sonho de menino leiriense

A associação portuguesa Les Amis de Plateau, sediada nos arredores de Paris, entregou esta terça-feira um cheque no valor de mil euros a Pedro Ferreira, um menino leiriense que precisa de um meio de transporte adequado às suas necessidades.

No âmbito do Dia da Diáspora, uma iniciativa levada a cabo pelo Município de Pombal e pela associação lusa, juntaram-se no Castelo de Pombal centenas de pessoas para celebrar o último dia das Festas do Bodo.

Se até então o dia estava a ser marcado por momentos de folia, a partilha da história do pequeno Pedro alterou, momentaneamente, o rumo da festa. Os aplausos deram lugar a algumas lágrimas, mas a ação solidária dos “Amigos do Planalto” e a promessa do autarca Pedro Pimpão em ajudar a adquirir um meio de transporte que garanta “a normalidade possível” ao jovem leiriense devolveram a alegria ao castelo.

Com um tímido “obrigado”, Pedro despediu-se de sorriso no rosto.

Em entrevista ao BOM DIA, Armindo Ferreira, presidente da associação luso-francesa, explicou que esta não foi uma vez sem exemplo e que o cariz solidário da comunidade portuguesa continua a imperar, embora admita preferir manter o anonimato das suas ações.

Recorde, em baixo, as declarações do responsável pelo grupo.