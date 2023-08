Associação de ciclistas ameaça organizadores que não pagaram prémios

A Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais (APCP) ameaçou fazer queixa à União Ciclista Internacional (UCI), caso alguns organizadores de provas em Portugal continuem sem pagar prémios devidos aos corredores.

“A Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais pondera apresentar queixa junto da União Ciclista Internacional e queixa judicial contra os organizadores que continuam sem pagar os prémios aos corredores dos anos 2018, 2019 e 2021”, lê-se num comunicado do organismo, enviado à agência Lusa.

No mesmo comunicado, a APCP anunciou ter chegado a acordo com a Global Media para o pagamento dos prémios do GP Jornal de Notícias de 2022, que será pago em prestações até o final de 2023.

“De igual forma conseguiu um acordo com a empresa Podium antes do início da última Volta a Portugal para o pagamento dos prémios da Volta edição 2022, a ser pago até o final do mês de setembro”, refere a associação.