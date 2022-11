Associação da Bairrada oferece Ceia de Natal aos sem-abrigo do Luxemburgo

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo está a organizar um jantar de Natal destinado às pessoas em situação de sem-abrigo no grão-ducado.

Ao BOM DIA, a associação portuguesa sem fins lucrativos explica que esta ceia natalícia é dirigida “a todas as nacionalidades residentes no Luxemburgo” e exorta “todos os empresários, comerciantes e anónimos” a ajudarem a causa através da doação de alimentos.

A 16.ª edição deste certame terá lugar no próximo dia 17 de dezembro, pelas 19h00 (hora local), no Foyer Ulysse, na Dernier Sol 3, Bonnevoie.

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo conta com o apoio da Caritas e com a presença da ex-Miss Cabo Verde no Luxemburgo, Jann Morais Pinto, que à semelhança dos anos anteriores, será a madrinha do evento.

#portugalpositivo