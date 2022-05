Associação da Bairrada no Luxemburgo comemorou 25 anos

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (ACHBL) celebrou, no passado dia 14 de maio, o seu 25.º aniversário com um jantar em que estiveram cerca de 180 associados no Centro Cultural “Paul Barblé”, em Strassen.

A Ministra da Família do Luxemburgo, Corinne Cahen, esteve presente, bem como representantes do corpo diplomático no Luxemburgo, entre muitos sócios, amigos e empresários da diáspora.

A associação recebeu em 2014 a medalha de mérito da autarquia de Strassen, onde está sediada, e surgiu de um encontro de um grupo de amigos em 1993, mas só se tornou oficial em 1997. Desde então dedica-se a organizar eventos e ações de solidariedade com a comunidade portuguesa para ajudar os mais carenciados, tanto em Portugal como no Luxemburgo. Segundo o seu presidente Rogério de Oliveira, “sem subsídios de ninguém, só com associados, beneméritos e amigos que ajudam”.

O voluntário Aurélio Costa, de 52 anos, diz que todos os associados são “uma família que veste a camisola e ajuda” mas que, “mesmo saindo cansados, saem com o sentimento de dever cumprido”.

No evento esteve disponível um buffet de especialidades da culinária portuguesa, antes do baile, preparado pelos voluntários beneméritos. Os vinhos servidos vieram da Quinta de Lagoa Velha, na Anadia, na região da Bairrada, que organizou uma prova de vinhos espumantes, brancos e tintos da sua produção.

