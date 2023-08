Associação 2314: realizamos um trabalho importante e com um propósito concreto

A associação 2314 tem como objetivo principal a promoção da cultura portuguesa na Alemanha. O BOM DIA teve a oportunidade de entrevistar o Pedro Matos, um dos membros da associação, que explicou qual a missão, bem como os projetos que estão a decorrer.

Através de projectos focados em diversas áreas, o objetivo da associação é que os artistas portugueses, o seu trabalho, mas também aspectos marcantes da cultura portuguesa cheguem ao público alemão, que por si só já é bastante internacional.

Neste momento, há três projetos a decorrer, nomeadamente, “Percussão Tradicional Portuguesa”, “Dias do Cinema Português”, e a “Festa da Cultura Portuguesa”, ou “Nem Tudo É Saudade”.

Ao BOM DIA, o Pedro refere que “na sua estrutura principal, manter uma associação não é difícil, partindo do princípio que os seus membros e a direção partilham da mesma visão e encontram consensos de forma relativamente fácil”. No entanto, quando a associação se propõe a “organizar eventos de grande dimensão como o festival ‘Nem Tudo É Saudade’, com 3000 visitantes, ou mesmo os dias do cinema português que se estendem durante semanas, o caso muda de figura”.

Para que seja possível, a associação conta com muitos e “queridos colaboradores que contribuem para o desenvolvimentos das várias áreas de trabalho. Por outro lado, este tipo de eventos tornam-se ocupações a tempo inteiro, que têm que ser conjugadas com vidas profissionais ativas”.

No que toca a angariação de fundos e meios para a realização dos eventos, Pedro refere que nem sempre é fácil, pois “os orçamentos variam de ano para ano e as fontes de receita dos próprios eventos são difíceis de prever, então nesse aspecto a associação ainda está um pouco à procura da melhor forma de tornar toda a estrutura mais sustentável”.

Termina explicando que “apesar de algumas dificuldades, fica sempre com a sensação que se realizou um trabalho importante e com um propósito concreto. Tem conhecido imensas pessoas fantásticas ao longo deste caminho e certamente muitas virão. Muitas estão preparadas para ajudar e colaborar na realização do festival, por exemplo, e esse sentido de união e comunhão em torno de um projecto é extremamente recompensador”.